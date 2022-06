Stadtat stimmt zu: Jugendkoordinatorin tritt in Gerbstedt am 1. April ihren Dienst an

Der Gerbstedter Stadtrat hat das Vorhaben in seiner Sitzung im Ratssaal in der vergangenen Woche zugestimmt.

Gerbstedt/MZ - In der Einheitsgemeinde Gerbstedt wird künftig eine Jugendkoordinatorin ihre Arbeit aufnehmen. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung in der vergangenen Woche den dafür nötigen „Beschluss zur Zustimmung, dass ein Jugendkoordinator im Gebiet der Einheitsgemeinde und für die Einheitsgemeinde auftreten darf“, einstimmig angenommen. Gerbstedts Bürgermeister Ulf Döring (CDU) begrüßte die Entscheidung des Gremiums. „Ein guter, wichtiger Schritt, die Möglichkeiten unsere Jugend in alle Ortschaften der Einheitsgemeinde entwickeln zu können“, teilte Döring gegenüber der MZ mit.