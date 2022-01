Stadt Gerbstedt startet mit überarbeitetem Internetauftritt ins neue Jahr

Gerbstedt/MZ - Den Look der vergangenen Jahrzehnte hat die Stadt Gerbstedt im Internet hinter sich gelassen: Die Einheitsgemeinde geht ab sofort mit einer überarbeiteten Homepage an den Start. Für Bürgermeister Ulf Döring (CDU) ein wichtiger Schritt: Es gehe darum, das Leben, Wohnen, und Arbeiten in der Einheitsgemeinde Stück für Stück zu verbessern, zu verschönern und zu bereichern.

„Dazu gehört auch, dass die virtuelle Präsenz in diesem Sinne gestaltet wird“, sagte Döring der MZ. Durch die in der Coronapandemie gestiegene Nutzung der Homepage sei umso mehr deutlich geworden, dass eine Überarbeitung nötig ist.

Darstellung einer mobilen Version auf dem Smartphone

Inhaltlich entspreche der neue Internetauftritt zunächst dem alten - die Homepage werde aber in den nächsten Wochen aktualisiert und ergänzt, sagte Döring. Allerdings gebe es neben der Optik auch für den Bedienkomfort viele Verbesserungen: Die Homepage kann nun besser von unterschiedlichsten technischen Plattformen und Geräten abgerufen werden. So wird beim Zugriff via Smartphone automatisch eine mobile Ansicht dargestellt.

Döring erklärte, dass ihm seine frühere berufliche Tätigkeit als IT-Fachmann bei einigen Neuerungen behilflich gewesen sei. Für die Gestaltung und Konzeptionierung der neuen Seite sei er gemeinsam mit den Verwaltungsmitarbeitern sowie der Initiative „Sachsen-Anhalt ans Netz“ mit ihren Azubi-Projekten verantwortlich gewesen.

Weitere Neuerungen sollen folgen

Realisiert worden sei der neue Online-Auftritt mit Eigenmitteln der Einheitsgemeinde und dem Einsatz der zuständigen Mitarbeiter sowie seiner Assistenz, so Döring. Man sei froh, das Vorhaben gemeinsam mit „Sachsen-Anhalt ans Netz“ als eigenes Projekt realisiert haben zu können.

Für die Zukunft sollen weitere Neuerungen folgen. Man werde 2022 im Bereich der Digitalisierung aufholen. „Das Rathaus wird digitaler“, so Döring. Gerade in Pandemiezeiten sei der persönliche Termin manchmal nicht möglich. Auch ein digitales Ratsinformationssystem würde dem entsprechen, sagte der Bürgermeister.