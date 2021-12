Stadt Gerbstedt beantragt Förderung für die Stelle eines Jugendkoordinators

Gerbstedt/MZ - In der Einheitsgemeinde Stadt Gerbstedt könnte es in Zukunft einen Jugendkoordinator oder eine Jugendkoordinatorin geben. Das kündigte Bürgermeister Ulf Döring (CDU) im Stadtrat an. Demnach habe die Volkssolidarität als Träger in Kooperation mit der Stadt einen Antrag auf Förderung der Stelle eines Jugendkoordinators gestellt, so Döring.

Die Entscheidung werde wohl im ersten Quartal des Jahres 2022 fallen, erklärte der Bürgermeister weiter. Noch gebe es keine Einzelheiten zu vermelden, man warte zunächst auf die Rückmeldung. „Zu diesem Zeitpunkt wird es dann weitere Informationen geben, wie das Ganze sich darstellen kann“, sagte Döring.