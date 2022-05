Spüren Unternehmen im Mansfelder Land den akuten Mangel an Brummifahrern?

In Deutschland fehlen Lkw-Fahrer. Haben auch Unternehmen im Mansfelder Land mit diesem Problem zu kämpfen?

Siersleben/Eisleben/MZ - Bis zu 80.000 Lkw-Fahrer fehlen in Deutschland. Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung, warnt vor britischen Verhältnissen auch hierzulande: „Uns droht ein Versorgungskollaps.“ Der Beruf des Lkw-Fahrers hat ihm zufolge massiv an Attraktivität verloren. Der Grund: Immer längere Staus, die schwierige Vereinbarkeit von Job und Familie und zu wenige akzeptable Unterkünfte an den Fernstraßen. Hinzu komme ein brutaler Wettbewerb der Speditionen.