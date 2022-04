Spritpreise belasten Autofahrer in Mansfeld-Südharz sehr - ADAC sieht drei Ursachen

Donnerstagvormittag, an einer Tankstelle in Eisleben

Eisleben/MZ - Der Benzinpreis ist am vergangenen Donnerstagvormittag mit 1,709 für einen Liter Super schon beinahe günstig zu nennen. Andernorts in Deutschland kratzte der Preis längst an den 1,80 Euro. Trotzdem, die Schmerzgrenze ist für viele erreicht wie sich in einer kurzen Umfrage herausstellte.