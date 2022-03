Spieler helfen ihren Familien in der Ukraine - Spiel von Emseloh und Brachstedt verlegt

Emseloh/MZ - Manchmal tritt sogar der selbst ernannte „König Fußball“ in den Hintergrund. Dann nämlich, wenn es weitaus wichtigere Dinge gibt. So auch an diesem Wochenende in der Fußball-Landesliga Staffel Süd. Das Duell zwischen Blau-Weiß Brachstedt und Eintracht Emseloh wurde in Absprache zwischen beiden Vereinen kurzfristig abgesetzt und soll jetzt am Gründonnerstag, also dem 14. April, ausgetragen werden.

„In der gegenwärtigen Situation ist zumindest jetzt an Fußball nicht zu denken. Einige unserer Spieler sind auf dem Weg in die Ukraine, um ihre Familien zu retten und ihren Verwandten irgendwie zu helfen. Das ist doch momentan viel wichtiger. Wir unterstützen sie, so gut wir können, und hoffen, dass alles klappt“, so Emselohs Fußball-Chef Peter Müller.

Auch Emselohs Trainer Steffen Heyer fühlt natürlich mit seinen Spielern aus der Ukraine mit. „Es gibt bei uns nur das eine Thema. Die Spieler sind mit ihren Gedanken bei ihren Familien. Klar, dass da kein Fußball drin ist. Wir verstehen die Spieler und wissen, dass sie jetzt woanders gebraucht werden“, sagt er. Und fügt hinzu: „ Ich möchte mich im Namen aller hier bei den Brachstedtern, ihrem Trainer Manoel Arnhold und natürlich auch den Spielern für ihr Verständnis und die Bereitschaft, das Spiel zu verlegen, bedanken.“