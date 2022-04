Spezialfahrzeug für Vegetationsbrände steht in Mansfeld-Südharz weit weg vom Wald

Sangerhausen/MZ - Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Erdeborn war die Freude groß. Anfang März bekam sie offiziell das neue Spezialfahrzeug zur Bekämpfung von Vegetationsbränden übergeben. Der Landkreis konnte es mit einem Löwenanteil an Fördermitteln vom Land anschaffen. Nach zahlreichen Wald- und Feldbränden in den Dürrejahren 2018 und ’19 hatte Sachsen-Anhalt das Ziel ausgegeben, dass in jedem Kreis ein spezielles Fahrzeug für den Einsatz bei solchen Feuern bereitstehen soll.