Sperrung der L176 bei Röblingen missachtet: Sechs Pkw-Fahrern droht Bußgeld

Röblingen/MZ - Die L 176 zwischen Röblingen am See und Aseleben ist seit einem Jahr überschwemmt und deshalb für den Verkehr gesperrt. Dennoch versuchen immer wieder Kraftfahrer, die Strecke dennoch zu befahren, um Umwege zu vermeiden. Die Polizei führte deshalb am Dienstagnachmittag dort eine Kontrolle durch und ertappte sechs Fahrzeugführer, die das Durchfahrtsverbot ignorierten. Sie erwartet jetzt ein Bußgeld von 50 Euro. Die Polizei will diesen Bereich auch weiterhin kontrollieren.