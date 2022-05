Spendendaktion gestartet: Bekommt das Freibad in Gerbstedt einen Hindernisparcours?

Der Badverein in Gerbstedt hat eine Sammelaktion für einen Hindernisparcours im Becken gestartet. Was es damit auf sich hat.

Das Baden im kühlen Nass soll in Gerbstedt in Zukunft noch aufregender werden.

Gerbstedt/MZ - Im Freibad Gerbstedt könnte es künftig einen Hindernisparcours im Wasser geben. „Das wäre ein absoluter Besuchermagnet“, sagte Annika Müller vom Badverein des Gerbstedter Freibades. Der Verein hat hierzu nun eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um das Vorhaben in die Tat umsetzen zu können.

Gesammelt werde für einen Parcours mit verschiedenen Elementen, der im Wasser befestigt ist. „Das ist wie eine Hüpfburg, nur im Becken“, sagte Annika Müller. Wer dabei glaube, die Anlage sei ausschließlich für Kinder interessant, liege falsch. „Es ist schwerer als man denkt“, so Müller. Bei einem Ausflug nach Naumburg habe sie in dem dortigen Bad einen ähnlichen Parcours entdeckt und sei direkt begeistert gewesen.

Die große Herausforderung liege nun bei den Kosten: 15.000 Euro sollen bei der Spendenaktion zusammenkommen, damit der Hindernisparcours bestellt und in Gerbstedt postiert werden kann. Eventuell soll auch ein Anhänger angeschafft werden, damit der Parcours gelegentlich auch an anderen Orten genutzt werden kann, so Müller.

Wann es soweit sein könnte, hänge ganz von der Spendenbereitschaft ab, erklärte die Vertreterin des Badvereins in Gerbstedt. Sie selbst gehe davon aus, dass in diesem Jahr das Geld gesammelt und der Hindernisparcours in Gerbstedt eventuell im kommenden Jahr realisiert werden könnte.

Spenden für die Aktion sind im Internet über folgende Webseite möglich: https://gofund.me/12a8364a