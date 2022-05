Spatzen haben in MSH den Schnabel vorn

Sperlinge wurden am meisten gezählt bei der Stunde der Wintervögel im Januar, an der sich auch Vogelfreunde aus Mansfeld-Südharz beteiligten.

Eisleben/Hettstedt/MZ - In 169 Gärten im Landkreis Mansfeld-Südharz zählten Vogelfreunde zur „Stunde der Wintervögel“ die gefiederten Gäste, dazu hatte der Naturschutzbund (NABU) vom 6. bis 9. Januar aufgerufen. Die Aktion fand bereits zum zwölften Mal statt. Den Schnabel vorn hatten bei der Zählung sowohl bundesweit als auch im Landkreis Mansfeld-Südharz die Haussperlinge. 1.977 wurden in MSH gezählt, also ließen sich im Schnitt elf, zwölf Sperlinge an den Zählstellen im Kreis blicken. Auf Rang zwei landeten die Kohlmeisen. Insgesamt 960 der Vertreter dieser Meisenart wurden gezählt.