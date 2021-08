Sondertermin mit dem Impfmobil in Sangerhausen: Nur 15 lassen sich impfen

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Tobias Drechsler (21), Dennis Graf (22) und Martin Alder (21) gehörten zu den ersten: Die jungen Männer, die aus Allstedt und Sangerhausen stammen, holten sich am Dienstagmorgen ihre Corona-Impfung beim mobilen Impfteam des Landkreises ab. Es hatte sein rotes Zelt diesmal während des Wochenmarkts nahe der Sangerhäuser Jacobikirche aufgebaut. Mit solchen sogenannten niedrigschwelligen Angeboten, sollen mehr Menschen als bisher erreicht werden.

„Ich habe keine Lust mehr auf das Testen, wenn ich feiern gehe“, beschrieb Drechsler seine Motivation, mit seinen beiden Kumpeln das Angebot anzunehmen. Ebenso sah es Dennis Graf. Martin Alder sagte, er habe sich ursprünglich nicht impfen lassen wollen. „Ich glaube nicht so richtig, dass das Virus existiert“, sagte er. Da seine Mutter aber im Oktober heiraten wolle, habe er sich doch anders entschieden. „Ich will da unbedingt dabei sein“, so der 21-Jährige. Am Ende gehörte er zu den insgesamt nur 15 Männern und Frauen, die sich am Dienstag zwischen 8 und 15 Uhr auf dem Markt die Spritze mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson abholten.

„Mit jedem, den wir erreichen, bekommen wir ein Stück Normalität zurück“

Kreissprecher Uwe Gajowski kommentierte die Zahl mit den Worten: „Mühsam nährt sich das Eichhörnchen.“ Man müsse aber bedenken, dass es in Sangerhausen das Impfzentrum gebe, in dem man sich auch ohne Anmeldung impfen lassen könne. „Wenn ich früh auf Arbeit komme, steht dort immer eine Schlange von Impfwilligen davor“, sagte der Sprecher. So gesehen sei die Zahl 15 sicher etwas schief.

Das Impfteam ist in den nächsten Tagen in weiteren Orten präsent, führt Aufklärungsgespräche und verabreicht den Impfstoff ohne Voranmeldung. Am morgigen Donnerstag gibt es beispielsweise ein Impfangebot von 8 bis 14 Uhr auf dem Wochenmarkt in Allstedt.

Ute Heineck, die mit Anne Sluka und Judith Kaczor den Stand in Sangerhausen betreute, warb vehement für das Impfen: „Mit jedem, den wir erreichen, bekommen wir ein Stück Normalität zurück“, sagte sie. Sie kündigte an, mit dem Impfteam demnächst in auch ganz kleine Orte zu fahren. So soll beispielsweise Menschen ein Angebot gemacht werden, die keine Möglichkeit haben, nach Sangerhausen zu kommen.