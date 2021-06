So will man in Roßla den 1.025. Geburtstag feiern

Roßla - Sonnenblumenkerne? Manche Roßlaer werden staunen, wenn sie in ihre Briefkästen schauen. Doch den Blumensamen verteilt Ortsbürgermeisterin Nadine Pein (CDU) aus gutem Grund: „Ich habe Briefe an die Roßlaer geschrieben und werfe sie selbst ein - mit Blumensamen.“ Damit will sie aufs diesjährige Jubiläum aufmerksam machen. Roßla wurde vor 1.025 Jahren erstmals erwähnt. Kaiser Otto III. unterschrieb am 15. September 996 die Schenkungsurkunde, mit der Roßla ans Kloster St. Kilians Zelle im Bistum Würzburg überging, wie es im Internet nachzulesen ist.

Am Wochenende vom 17. bis 19. September, also fast auf den Tag genau, werden die Roßlaer das Jubiläum feiern. Bis dahin, hofft Pein, sollten die Sonnenblumen ordentlich gewachsen sein. „Damit wollen wir die Kirche schmücken.“ Denn die Festveranstaltung, das sei bereits mit Pfarrer Folker Blischke besprochen, wird am Freitagabend in der Kirche stattfinden und um 18 Uhr mit einer Andacht beginnen. Als Gäste sind beispielsweise Ministerpräsident Reiner Haseloff und der künftige Landrat André Schröder (beide CDU) eingeladen. Das zweistündige Programm wird unter anderem durch den Sondershäuser Geiger Fabian Fromm mitgestaltet. „Das wird modern und ansprechend“, versichert Pein.

Festumzug und Bürgerfrühstück angedacht

Ab 20 Uhr soll das Fest im Freien weitergehen: mit dem Arterner Christian Lustig als neuem Veranstalter, neuen Schaustellern, Open-Air-Musik und mehreren DJs. Ob es die Corona-Situation zulässt, ein großes Festzelt oder aber mehrere kleinere Zelte aufzubauen, werde sich ergeben.

Am Sonnabend soll sich das Treiben auf dem Festplatz am Schloss abspielen, wobei die Ortsbürgermeisterin auf die Roßlaer Vereine zählt. Offen sei, ob ein Festumzug möglich wäre und genügend Zeit zur Vorbereitung bliebe, sagt Pein. „Vielleicht veranstalten wir auch das erste Bürgerfrühstück auf den ausgedehnten Wiesen am Schloss.“ Außerdem sollen Fanfarenzüge, eine Blasmusikkapelle, Kinderanimation und vielleicht eine Puppenbühne die Besucher unterhalten. „Vom Angebot her kriegen wir ein schönes Wochenende hin.“ (mz)