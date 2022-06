So will die Verkehrsgesellschaft den öffentlichen Nahverkehr in MSH attraktiver gestalten

Die Novelle des Personenbeförderungsgesetzes ist in Kraft getreten. Welche Chancen sich dadurch für den öffentlichen Nahverkehr in Mansfeld-Südharz ergeben.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Am 1. August sind Novellierungen im Personenbeförderungsgesetz des Bundes in Kraft getreten. Damit wurden erstmals eigene Rechtsgrundlagen für digitale Fahrtenvermittler und Shuttle-Dienste geschaffen. Demnach sollen nun auch sogenannte Pooling-Dienste erlaubt sein: Diese Sammeltaxis fahren nicht wie Busse und Bahnen auf festgelegten Routen, sondern befördern Fahrgäste zusammen, die sich vorher per App gemeldet haben. Auch Verkehrsbetriebe sollen solche Dienste künftig anbieten können.