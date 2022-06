So war der Sommer 2021 in Mansfeld-Südharz

Nach mehreren sehr trockenen Sommern hat in diesem Jahr der August fast einen neuen Regenrekord in der Region aufgestellt.

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen/MZ - Sehr warm und vor allem sehr trocken - auf diese kurze Formel lässt sich das Sommerwetter in den vergangenen Jahren im Mansfelder Land bringen. Der diesjährige Sommer allerdings hat den Trend unterbrochen - zumindest, was die Niederschläge betrifft. „Wir hatten einen sehr feuchten Sommer“, sagt der Eisleber Amateurmeteorologe Hermann Laabs (81), der seit 1953 in der Region Wetterdaten misst. Während kalendarisch der Sommer noch bis zum 21. September dauert, hat für die Meteorologen bereits am 1. September der Herbst begonnen.