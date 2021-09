So spielten die Mannschaften am fünften Spieltag in der Kreisoberliga

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Eric Diron rannte sich die Lunge aus dem Hals. Andreas Gerlach hielt, was zu halten war und außerdem noch einige unhaltbare Bälle. Genützt hat alles nichts. Wieder einmal nicht. Rot-Weiß Großörner verlor am Sonntagnachmittag bei hochsommerlichen Temperaturen im Kampf um Punkte in der Kreisoberliga Mansfeld-Südharz beim VfR Roßla mit 1:3 Toren und bleibt damit Tabellen-Schlusslicht. Und nicht nur das: Rot-Weiß ist das einzige Team, das noch auf den ersten Punktgewinn warten muss.

Marcel Koplin wegen Verletzung auf der Ersatzbank

Woran es liegt? Andreas Gerlach zuckte schon zur Pause mit den Schultern. „Ich weiß es nicht. Es kann doch nicht nur daran liegen, dass Koppel nicht mitmachen kann.“ Der so sehnlichst vermisste „Koppel“, also Marcel Koplin, verfolgte das Spiel von der Ersatzbank aus. Er ist verletzt, kann wohl frühestens ab der Rückrunde seiner Mannschaft wieder helfen.

In Roßla waren die Rot-Weißen am Sonntag beim 1:3 mit den zwei Gegentoren in der ersten Halbzeit noch gut bedient. Dem bravourös haltenden Gerlach flogen die Bälle nur so um die Ohren. Bei besserer Chancenverwertung und mehr Konzentration wäre ein 4:0 oder gar 5:0 durchaus drin gewesen. So aber stand es nach den Treffern von Jannes Schmidt und Moritz Meyer eben „nur“ 2:0 für den VfR.

Als dann Martin Löwig für den Gast nach einer Stunde verkürzen konnte, wurde es sogar noch einmal eng. Nach 73 Minuten war es dann aber Fabian Baumbach, der zum 3:1 einschoss und damit die letzten Zweifel am letztendlich verdienten Sieg der Roßlaer beseitigte.

Aufbau Eisleben feiert ersten Sieg

Im Gegensatz zu den Rot-Weißen aus Großörner konnten Spieler und Fans von Aufbau Eisleben im fünften Anlauf endlich den ersten Sieg feiern. In Helfta behauptete sich Aufbau gegen den Aufsteiger SpVgg Osterhausen knapp mit 2:1 Toren. Die Erleichterung war entsprechend groß.

Mohammad Albicho (30.) und Bashir Ahmad (33.) brachten die Gastgeber mit einem Doppelschlag in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verkürzte Matthias Dietrich mit einem direkt verwandelten Freistoß für den Gast auf 1:2. Mehr glückte dem diesmal nicht so stark wie in den letzten Partien auftrumpfenden Aufsteiger aus Osterhäusern nicht.

Punkt für den Aufsteiger

Mehr Glück am fünften Spieltag hatte der zweite Aufsteiger. Die SG Welbsleben/Quenstedt erkämpfte sich vor 40 Zuschauern ein 1:1-Unentschieden im Heimspiel gegen Wacker Helbra. Bis kurz vor dem Abpfiff konnten die Gastgeber sogar auf einen Sieg hoffen.

Dann aber egalisierte Gästespieler Christian Westphal nach 84 Minuten den Führungstreffer der Spielgemeinschaft, für den Andy Hirt in der 40. Minute zuständig war.

Turbulente Schlussphase

Heiß her ging es in der Schlussphase der Partie zwischen Grün-Weiß Wimmelburg und Fortuna Brücken. Nach 84 Minuten brachte Sebastian Krause den Gast mit seinem sechsten Saisontreffer in Führung. Das 1:0 hatte bis zur fünften Minute der Nachspielzeit Bestand, dann gelang Tim Richter tatsächlich noch der Ausgleichstreffer.

Souveräne Angelegenheit

Am Ende deutlich mit 3:0 Toren behauptete sich die SG Augsdorf/Helmsdorf gegen die SG Wippertal. Bis zur 64. Minute sah es aber nicht nach einem so klaren Erfolg aus. Dann traf Philipp Jankofsky vor 134 zahlenden Zuschauern zum 1:0 und brach damit den Bann. Erneut Jankofsky (73.) sowie Toni Böttger (90.) schraubten das Ergebnis auf 3:0. Für die Gäste aus dem Wippertal, die mit zwei Siegen in die Saison starteten, war es die dritte Niederlage am Stück.

Erfolg in Unterzahl

Schon in der 18. Minute der Partie zwischen dem VfB Oberröblingen und Merkur Volkstedt sah Gästespieler Felix Plaha die Rote Karte. Die so dezimierten Gäste feierten am Ende aber dennoch einen 3:1-Erfolg. Kevin Kohl (35.), Jannik Twardy (51.) und Hans Siebenhühner in der siebenten Minute der Nachspielzeit trafen in die Maschen. Für Oberröblingen war Michael Koch zum zwischenzeitlichen 1:2 erfolgreich.

Sieben Treffer in Riestedt

Ein packendes Duell lieferten sich Alemania Riestedt und Tabellenführer Allstedt. Am Ende setzten sich die Gäste knapp 4:3 durch. David Guba (2) und Marius Weitz trafen für Riestedt, das nach 70 Minuten noch 3:2 vorn lag. Für den SV Allstedt war Eric Glieber gleich dreimal erfolgreich, Moritz Kamprath netzte einmal ein. Für Alemania war das 3:4 die erste Saison-Niederlage.