So lief die Einweihung des Feuerwehr-Gerätehauses in Gerbstedt

In Gerbstedt wird der neue Erweiterungsbau des Gerätehauses eingeweiht. Welche Vorteile das Gebäude für die Arbeit bietet - und wie die Eröffnung ablief.

Gerbstedt/MZ - Es sind die Grundschüler und die Kinderfeuerwehr aus Gerbstedt, die gleich zu Beginn der feierlichen Einweihung die Botschaft setzten. „Die neue Halle ist gebaut, auf die nicht nur ganz Gerbstedt schaut“, heißt es in einem Gedicht, das die Nachwuchswehr am Freitagabend dem Publikum präsentiert. Zustimmung und Freude bei den rund 50 Gästen könnten in diesem Moment kaum größer sein.