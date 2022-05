Singen und Musizieren an der Musikschule in Mansfeld-Südharz wird teurer

Wie der Landkreis die geplante Erhöhung begründet und in welchen Dimensionen sie erfolgen wird.

Kurse an der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz dürften bald teurer werden.

Sangerhausen/MZ - Geht es um Wettbewerbe auf Landes- oder gar Bundesebene, räumt die Kreismusikschule Mansfeld-Südharz regelmäßig Preise ab. Sie gilt als eine der erfolgreichsten im Land. Zugleich ist sie für die Schüler im Vergleich am erschwinglisten. Was für die Musikliebhaber gut ist, wird für den Landkreis immer mehr zum Problem. Denn mittlerweile beträgt der Anteil des Kreises an den Gesamtkosten rund 60 Prozent, üblich ist rund ein Drittel. Um dies zu korrigieren, sind noch für dieses Jahr Preiserhöhungen geplant.