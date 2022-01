Silvesternacht mit Folgen: Vandalismus am Mehrzweckgebäude in Ihlewitz

Ihlewitz/MZ - In der Silvesternacht haben Unbekannte im Umkreis des Mehrzweckgebäudes am Lindenplatz in Ihlewitz erhebliche Schäden angerichtet.

Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, sind Pfeiler aus der Verankerung gerissen, Fensterbänke zerstört und die Außenfassade wohl durch Pyrotechnik beschädigt worden. Der Sachschaden wird dabei auf rund 1.000 Euro geschätzt.

›› Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03475/67 02 93 bei der Polizei zu melden.