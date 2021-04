Siersleben: Mann bei Bratpfannen-Brand verletzt

Bei einem Küchenbrand in Siersleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) ist ein Mann verletzt worden. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Essen in einer Bratpfanne war am Samstagvormittag in Brand geraten. Die Flammen griffen auf die Dunstabzugshaube und Möbel in der Küche über. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. (dpa)