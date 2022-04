Wahl beim Kreisparteitag Sieg gegen Robert Farle: René Meiß ist neuer Chef der AfD in Mansfeld-Südharz

Der 43-jährige René Meiß aus Erdeborn ist neuer Kreisvorsitzender der AfD in Mansfeld-Südharz. Das ist das Ergebnis der Vorstandswahl beim Kreisparteitag in Sangerhausen am vergangenen Wochenende.