Sieben-Tage-Inzidenz in MSH steigt auf 205,27

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt

72 neue Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 hat das Sozialministerium Sachsen-Anhalt am Donnerstag für den Landkreis Mansfeld-Südharz gemeldet. Der Inzidenzwert der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ist damit wieder über die 200er-Marke gestiegen und liegt nun bei 205,27. Die meisten aktuellen Fälle gibt es zurzeit in Sangerhausen (149), Eisleben (85) und Hettstedt (76). Mit vier weiteren Todesfällen hat sich in Mansfeld-Südharz die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind, inzwischen auf 187 erhöht.

Wie der Schulbetrieb im Landkreis in der kommenden Woche läuft, dazu hatte sich das Bildungsministerium bis zum Redaktionsschluss noch nicht geäußert. Normalerweise teilt das Ministerium immer donnerstags im Lauf des Tages für die folgende Woche mit, in welchen Landkreisen die Schulen in welcher Form arbeiten. Laut Bundesnotbremse müssen sie bereits ab einem Inzidenzwert von 165 geschlossen werden. In Mansfeld-Südharz wäre das zurzeit der Fall.

Unterdessen geht das Impfen weiter. Am Mittwoch wurden 922 Menschen im Landkreis geimpft. Insgesamt sind nun 25.112 Menschen im Kreis zum ersten Mal geimpft worden und 8.569 haben bereits die zweite Dosis erhalten, heißt es aus dem Landessozialministerium. Die Zahl der bisher durchgeführten Erstimpfungen in den Impfzentren in ganz Sachsen-Anhalt liegt bei 417.739, dazu kommen noch 72.952 Impfungen in den Praxen der niedergelassenen Ärzte. Damit beträgt die Quote bei den Erstimpfungen laut Robert Koch-Institut landesweit 22,4 Prozent und bei den Zweitimpfungen 5,9 Prozent. (mz/Grit Pommer)