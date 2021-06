Sieben-Tage-Inzidenz in Mansfeld-Südharz steigt auf 37,1

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen - Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Mansfeld-Südharz liegt zwar nach wie vor weit unter 50, unterliegt aber in den letzten Tagen durchaus Schwankungen. Der aktuelle Wert, den das Sozialministerium am Dienstagmittag meldete, beträgt 37,1, am Tag zuvor lag er bei 31,9 und am Wochenende und die Tage zuvor teilweise deutlich unter 30. Demnach gibt es sieben neue Coronafälle und wieder eine Person mehr, die mit oder an dem Coronavirus seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 gestorben ist. Es sind jetzt 215. Am Montag haben in Mansfeld-Südharz 790 Personen ihre Erstimpfung erhalten. Informationen des Landkreises erhält man auch über die Bürger Info & Warn App (BIWAPP) des Landkreises. (mz)