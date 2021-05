Sieben-Tage-Inzidenz in Mansfeld-Südharz sinkt auf 37,8

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen - Während es aktuell gar nicht so einfach scheint, im Impfzentrum Sangerhausen einen Impftermin zu ergattern, bietet inzwischen auch Helios Coronaimpfungen an. Diese Termine seien online unter www.helios-gesundheit.de/heliosimpft buchbar. Wer sich auf diese Seite begibt, muss seine Postleitzahl eingeben und wird dann zum nächsten Impfzentrum geleitet, um dort seinen Termin zu buchen. Oder man geht der Empfehlung der Kreisverwaltung nach, dass die Terminvergabe über die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung unter der zentralen Nummer 116 117 oder über die Internetseite www.impfterminservice.de erfolgt.

Fast 50.000 Erstgeimpfte in Mansfeld-Südharz

Diese Mühe müssen sich 49.379 Menschen im Landkreis Mansfeld-Südharz allerdings nicht mehr machen. Sie sind geimpft, zumindest einmal. Stand Dienstag haben 18.924 Mansfeld-Südharzer auch schon ihre Zweitimpfung erhalten. Die aktuellen Coronazahlen lesen sich gut: Mit Stand 26. Mai, 3.11 Uhr, meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) auf Basis der Meldung des Gesundheitsamtes des Landkreises zwei weitere Fälle im Landkreis, bei denen Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Aktuell liegt die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Mansfeld-Südharz laut RKI bei 37,8. Noch vor Wochenfrist lag sie bei 86,7.

Die aktuellen Corona-Fälle in den Gemeinden des Landkreises MSH (Stand, 26. Mai, 15.24 Uhr)

Allstedt: 15

Arnstein: 14

Goldene Aue: 22

Hettstedt: 16

Eisleben: 58

Mansfeld: 6

Mansfelder Grund: 7

Sangerhausen: 20

Seegebiet: 8

Südharz: 9

Gerbstedt: 10

Erreichbarkeit des Bürgertelefons

Das Bürgertelefon des Landkreises steht montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr zur Verfügung. Zudem ist das Bürgertelefon auch am Wochenende jeweils von 10 bis 15 Uhr erreichbar. Die Damen und Herren stehen unter der Rufnummer 03464/5?35?19?60 für Anfragen zum Thema Coronavirus zur Verfügung. Wie die Kreisverwaltung informiert, könne man auch schriftlich mit dem Bürgertelefon kommunizieren, nämlich per E-Mail unter buergertelefon@lkmsh.de. (mz)