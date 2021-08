Sieben-Tage-Inzidenz in Mansfeld-Südharz rückläufig

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Im Süden von Sachsen-Anhalt ist Mansfeld-Südharz der Landkreis mit der niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenz, nämlich 6,7. Nur in Salzwedel im Norden des Landes ist der Wert noch niedriger, er lag dort am Mittwoch laut Gesundheitsministerium bei 6,0. Spitzenreiter im Land ist der Saalekreis. Dort haben sich in den vergangenen sieben Tagen von 100.000 Einwohnern mehr als 28 mit dem Coronavirus angesteckt.

Während die Inzidenz in den meisten Landkreisen von Sachsen-Anhalt steigt, ist sie in Mansfeld-Südharz momentan rückläufig. In Sachsen-Anhalt insgesamt liegt sie bei 14,6. Im Landkreis ist aktuell kein neuer Krankheitsfall dazugekommen. Die Zahl derer, die mit oder am Virus starben liegt momentan bei 225.