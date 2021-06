Sieben-Tage-Inzidenz in Mansfeld-Südharz liegt bei 3,0

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt - In zwei Landkreisen von Sachsen-Anhalt - nämlich Jerichower Land und Dessau-Roßlau - liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben aus dem Sozialministerium aktuell bei 0.

So weit weg ist der Wert in Mansfeld-Südharz dabei nicht. Die Inzidenz beträgt am Freitag nämlich 3,0. Besser ist der Wert nur noch in Anhalt Bitterfeld mit 1,9. In allen anderen Landkreisen beziehungsweise kreisfreien Städten ist die Inzidenz höher, am höchsten im Altmarkkreis Salzwedel mit 15,6.

Ein neuer Coronafall ist in den 24 Stunden seit der letzten Meldung in Mansfeld-Südharz nicht dazugekommen. Am oder mit dem Coronavirus starben sei Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 im Landkreis 221 Menschen. (mz)