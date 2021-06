Sieben-Tage-Inzidenz in Mansfeld-Südharz liegt bei 0,0

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt - Als einer von 29 Landkreisen in Deutschland hat der Kreis Mansfeld-Südharz am Donnerstag die magische Sieben-Tage-Inzidenz von 0,0 erreicht. Das bedeutet, dass in den vergangenen sieben Tagen keine einzige nachgewiesene Neuinfektion mit dem Coronavirus mehr gemeldet wurde. In Sachsen-Anhalt ist MSH damit einer von drei Kreisen.

Testpflicht in Gaststätten, Kino oder Theater entfällt demnächst

Durch eine Inzidenz an zehn aufeinanderfolgenden Tagen unter 35 kann der Landkreis nun weitere Lockerungen in die Wege leiten. Dies ist in der 14. Landesverordnung zur Eindämmung des Coronavirus vom 16. Juni festgehalten. Die Lockerungen werden im Landkreis ab Montag gelten. „Es entfällt zum Beispiel die Testpflicht in Gaststätten oder in Kultureinrichtungen wie Kino oder Theater“, sagt Kreissprecherin Michaela Heilek. Auch Stadt-und Naturführungen oder außerschulische Bildungsangebote wie jene der Kreisvolkshochschule sind nun von der Testpflicht ausgenommen. Selbiges gilt für den Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen.

Gültig sind die Regeln im Landkreis bis zum 26. Juli. Weiterhin getestet werden muss in Freizeiteinrichtungen wie Indoorspielplätzen, Spielhallen, Diskotheken oder auch Einrichtungen der Prostitution. Auch bei sportlichen Wettkämpfen besteht weiterhin die Testpflicht. Bei Fahrten mit historischen Eisenbahnen, in Reisebussen oder in Hotels muss ebenso weiterhin ein negativer Test vorgelegt werden.

Mobile Impfteams nur noch eingeschränkt tätig

Unterdessen gehen die Impfungen weiter voran. „Nächste Woche werden Folgeimpfungen für Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus den Städten Sangerhausen, Hettstedt, Lutherstadt Eisleben sowie der Gemeinde Südharz durchgeführt“, sagte Landrätin Angelika Klein am Mittwoch.

Die Mobilen Impfteams sind nicht mehr vollumfänglich in den Einheits- und Verbandsgemeinden eingebunden. „Dadurch werden sie im Impfzentrum eingesetzt und bilden eine zusätzliche Impflinie im halben Turnhallenbereich der Mammuthalle“, so Klein. Dort könnten nun mehr Menschen geimpft werden. Die Regelung sei in Absprache mit der Thomas-Müntzer-Schule geschehen, deren Kinder dort Schulsport haben. Pro Tag seien nun bis zu 800 Impfungen geplant. „Die Termine zu den Schutzimpfungen werden durch die Bevölkerung derzeit nur noch zögerlich angenommen“, schränkte Klein ein.

Allerdings werde die Impfstoffmenge bald weniger. „Nach Mitteilung der Koordinierungsstelle des Sozialministeriums werden die Impfstoff-Liefermengen ab der übernächsten Woche erneut reduziert“, sagte Landrätin Klein. „Eine genaue Anzahl ist bislang nicht formuliert und wird in den nächsten Tagen offiziell bekanntgegeben.“ (mz)