Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis sinkt auf 153,2

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt

Die Signale stehen auf gelb, immerhin. Denn bereits den zweiten Tag in Folge war am Donnerstag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Mansfeld-Südharz unter dem ersten Schwellenwert von 165. Doch noch bleiben vorerst alle Maßnahmen beim Alten. Erst wenn der Wert an fünf aufeinander folgenden Werktagen unterschritten wird, greifen am übernächsten Tag Lockerungen. In diesem Fall würden die Schulen zum Wechselunterricht zurückkehren. Mit dem Wert von 153,4, den das Robert-Koch-Institut für Donnerstag meldete, ist man ja sogar auch gar nicht mehr weit weg zur nächsten Schwelle, die bei 150 liegt und das Einkaufen mit Terminen wieder zulässt. Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis innerhalb von einer Woche deutlich gesunken. Am Donnerstag vor einer Woche hatte sie noch einen Wert von 214,2 betragen.

Innerhalb von 24 Stunden waren am Donnerstag 43 neue positive Coronatests gemeldet worden, damit liegt MSH im landesweiten Vergleich im Mittelfeld. Bei den Impfungen geht es indes weiter voran. Für den Donnerstag wurden vom Landesamt für Verbraucherschutz 1.661 Impfungen im Kreis gemeldet.

Damit beläuft sich die Zahl der erfolgten Erstimpfungen auf 37.962. Schon eine Zweitimpfung haben im Landkreis Mansfeld-Südharz 11.786 Menschen erhalten. Nachdem Freitag eine große Impfaktion in Allstedt vonstatten geht, bei der ab dem Nachmittag alle Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren der Einheitsgemeinde Stadt Allstedt geimpft werden, die das Impfangebot wahrnehmen wollen, sind weitere Termine laut Landkreis bereits in Planung. So sollen in der übernächsten Woche (20. Kalenderwoche) an drei Tagen weitere Sammeltermine für die Freiwilligen Feuerwehren im Impfzentrum angeboten werden, hieß es. Auch weitere dezentrale Impftermine in den Gemeinden seien in Planung.

Übersicht über kostenfreie Corona-Schnelltests: Auf der Webseite des Kreises: www.mansfeldsuedharz.de (mz)