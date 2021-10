Seit Mitte Oktober verschwunden: Ist 58-Jährige aus Niedersachsen in Mansfeld-Südharz?

Stolberg/MZ - Seit Montag, den 18. Oktober, wird die 58-jährige May-Britt H. aus der Gemeinde Holle/ Bad Salzdetfurth vermisst. Die Vermisste befindet sich aufgrund von Orientierungslosigkeit wahrscheinlich in einer hilflosen Lage, teilte die Polizei am Samstag mit.

Die Vermisste hatte am Montagvormittag ihre Wohnanschrift mit ihrem roten Fiat Alfa Mito mit Hildesheimer Kennzeichen verlassen und wollte sich um 13:15 Uhr an der Autobahnabfahrt Braunschweig/Rüningen an der A39 mit einer Freundin treffen. Dort ist sie jedoch nie angekommen. Am Donnerstagnachmittag, 28. Oktober, wurde das Auto der Vermissten auf einem Wanderparkplatz in Mansfeld-Südharz in der Nähe von Stolberg (Josephskreuz) durch eine Wanderin verlassen aufgefunden. Die Polizei leitete daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen ein, die aber bisher noch nicht zum Auffinden der Vermissten führten und am Samstag fortgesetzt werden.

Ein Bezug der Vermissten zum Auffindeort des Pkw ist nicht bekannt. Die Vermisste ist circa 170 cm groß, hat eine normale Statur, ist bekleidet mit einer dunkelblauen Regenjacke und trägt eine Kopfbedeckung (Mütze oder Tuch). Wer hat die 58-Jährige seit ihrem Verschwinden am 18. Oktober gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0345/2241291 entgegen.