Seit Jahren sorgt er für Verärgerung: Nun ist Schwendas Abfallberg weg

Schwenda/MZ - „Der Schandfleck von Schwenda ist endlich weg“, stellt Ortsbürgermeister Björn Schade (Einzelbewerber) zufrieden fest. Innerhalb der vergangenen Wochen wurde der hässliche Abfallberg abgefahren. Der hatte sich im Laufe etlicher Jahre vor dem Ortseingang von Schwenda, links neben der Straße aus Rottleberode, aufgetürmt.

Grabsteine und -einfassungen lagen obenauf. Der Bauschutt sei ebenso beseitigt worden wie der kompostierbare Abfall, sagt Schade. „Die Fläche wurde inzwischen planiert und auch die Böschung angearbeitet, so dass das Gelände jetzt wieder in einem ordentlichen Zustand ist.“

Müll wurde vorschriftsgemäß entsorgt

Der Bauausschuss der Gemeinde hatte sich seit Monaten mit der Verwaltung darum bemüht, das Problem zu lösen. Die Abfallmengen seien vorschriftsmäßig entsorgt worden, berichtet Schade. Die Arbeiten habe die ortsansässige Firma Ungefroren übernommen. „Es musste schwere Technik eingesetzt werden, um die Fläche zu profilieren.“ Wie Bauamtsleiter Michael Henze sagt, lägen noch keine Rechnungen vor: „Wir gehen davon aus, dass die Kosten entsprechend der Ausschreibung sind.“ Die Schlussabnahme sei bisher auch noch nicht erfolgt, so Henze.

Somit sei erneut ein unschöner Fleck in der Gemeinde Südharz verschwunden, über den sich vor allem die Schwendaer geärgert hatten, sagt Schade. Hinzu kam, dass der Anblick bei all den Touristen, die einen Ausflug zum Josephskreuz auf dem Auerberg unternahmen oder in den nördlichen Harz unterwegs waren und an dieser Stelle vorüberfuhren, keinen guten Eindruck hinterlassen haben dürfte. Denn viele nehmen für die Anfahrt die Straße von Rottleberode über Schwenda.