Segelsportclub Seeburg feierte sein 45-jähriges Bestehen mit einer besonderen Fahrt

Kurt Kresin (oben), Torsten Bey und Jörg Nachtwein (vorne v.li.) waren einst Vorsitzende beim SSC ?Süßer See?. Konrad Heide (rechts außen) ist im letzten Oktober zum neuen Chef gewählt worden. Rüdiger Kresin, der ebenfalls an der Spitze stand, konnte zum Jubiläum nicht dabei sein.

Seeburg/MZ - Feste soll man feiern, wie sie fallen. Manchmal ist es aber auch möglich, diese mit bereits lange vorher feststehenden Terminen zu verbinden. Das tat am vergangen Samstag auch der Segelsportclub (SSC) „Süßer See“ in Seeburg, der sein 45-jähriges Bestehen mit einer Boots-Lichterfahrt in die Dämmerung auf dem Süßen See feierte. Diese fand im Rahmen der Mitteldeutschen Segelwoche statt. Es war der Höhepunkt der Feierlichkeiten, die zunächst bei Kaffee und Kuchen und vielen Gesprächen begonnen hatten.

Große Feier im Schloss zur Gründung der BSG „Walter Schneider“

Dabei war aller Anfang schwer: Wo heute die Segler und Katamaranfahrer des SSC ihr Domizil haben, war früher der Gemüsegarten der Familie Wendenburg. „Mein Vater hat noch für den ehemaligen Schlossbesitzer gearbeitet“, erzählte Kurt Kresin Historisches über die Entstehung des Segelvereins. Der heute 68-Jährige gehörte mit zu den Gründungsmitgliedern des Vereins und war zudem der erste Vorsitzende bei der Gründung im Jahr 1976. „Wir haben den Verein quasi aus dem Nichts gegründet“, berichtete der ehemalige Seeburger, der seit vielen Jahren an der Ostsee in Saßnitz wohnt.

Kurt Kresin verschlug es während seiner Armee-Zeit (1972 - 1975) zur Marine und er gehörte dort als leitender Maschinist zu einem dreiköpfigen Team auf einem Torpedoboot. Als er zurück in seine alte Heimat kam, begann er beim VEG „Walter Schneider“ als Fahrschullehrer und Lehrlingsausbilder zu arbeiten. Anfang 1976 wurde er vom damaligen Betriebsleiter angesprochen, ob er nicht die Sektion Segeln für die Kinder der beim Volksgut Beschäftigten und auch die dortigen Lehrlinge aufbauen und übernehmen wolle. „So kam es eigentlich zur Gründung“, plauderte er in geselliger Runde auf der Jubiläumsfeier, wo er nach Jahren wieder die beiden Kindertrainer Martin Scholz und Dieter Nicht traf. „Wir haben damals nicht lang gezögert und die Sektion Segeln ins Leben gerufen“, so Kresin. Und Martin Scholz (82 Jahre) erinnerte sich noch ganz genau, dass die Gründung der BSG „Walter Schneider“ ganz groß im Rittersaal des Schlosses gefeiert wurde.

Zwar war der Segelsport schon immer am Süßen See ansässig, „doch es war eher ein Sport für die gut Betuchten“, erklärte Dieter Nicht. Das sollte mit der Gründung der BSG Segeln geändert, und allen Kindern und Jugendlichen, die rund um den Süßen See ansässig waren, das Segeln ermöglicht werden. Die anderen beiden Sektionen, die damals gegründet wurden, waren der Reitsport und Fußball.

„Die Kameradschaft untereinander und der Zusammenhalt haben uns ausgemacht“

Also packte man 1976 gemeinsam an und machte das Grundstück des Segelvereins urbar. Es wurden kleine Schulschiffe angeschafft und die Jugend trainierte auf der 420er oder der Cadet. „Zu Beginn waren wir immer um die 20 Nachwuchssegler“, erinnerte sich Martin Scholz noch genau, und auch, dass die Kinder bei DDR-Meisterschaften teilnahmen. „Die Kameradschaft untereinander und der Zusammenhalt haben uns ausgemacht“, betonten die drei Urgesteine des Vereins Kurt Kresin, Martin Scholz und Dieter Nicht.

Die Jugend wurde von dem erfahrenen Segler und Seemann Kurt Kresin trainiert. „Ich hatte immer Dampf vor Kurtchen“, lachte Jörg Nachtwein und schloss seinen ehemaligen Trainer beim Wiedersehen nach vielen Jahren in die Arme. „Aber es hat doch was gebracht“, entgegnete der ehemalige Chef, denn der Seeburger Jörg Nachtwein segelt heute immer noch aktiv und nahm mit seinem Katamaran an mehreren Weltmeisterschaften teil.

1989, mit der Wende, kam es auch zur Wende im Segelverein, denn viele der damaligen Mitglieder mussten sich beruflich neu orientieren und „bei uns im Verein ging das nicht spurlos vorbei“, erzählt Torsten Bey, der den Verein ebenfalls leitete und 2002 in einen selbstständigen Verein, den heutigen SSC „Süßer See“, umbenannte. Und bei allem Für und Wider hat es sich der Verein bis heute auf die Fahnen geschrieben, den Nachwuchs zu fördern.