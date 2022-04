„See in Flammen“ - Veranstalter in Seeburg und Kelbra streiten sich um den Zusatz „Original“

So sieht es beim „See in Flammen“ am Süßen See aus.

Seeburg/Kelbra - Lubomir Danailow ist diesmal wirklich verärgert, als er auf einem Social-Media-Kanal die Veranstaltungsankündigung für das Fest „See in Flammen“ in Kelbra zu sehen bekommt. Dort wird nicht mehr nur für „See in Flammen“, sondern mit dem Zusatz „Das Original“ geworben. Das gehe ihm nun wirklich zu weit, verkündet Danailow, der seit etwa 20 Jahren jeweils am zweiten Juliwochenende mit seiner Firma „Festevent“ das Fest „See in Flammen“ am und auf dem Süßen See in Seeburg veranstaltet.