Schwerer Unfall auf der B180 bei Rothenschirmbach: Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Rothenschirmbach/MZ - Drei Frauen wurden bei einem Unfall am frühen Montagabend auf der Bundesstraße 180 bei Rothenschirmbach schwer verletzt. Eine der drei Frauen schwebte in Lebensgefahr. Zwei Rettungshubschrauber waren an der Unfallstelle im Einsatz, um die Opfer in Krankenhäuser in Halle zu bringen.