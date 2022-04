Schwere Zeit in der Corona-Pandemie: Das Roßlaer Marienstift dankt den Helfern mit einem Fest

Roßla/MZ - Viele Meter zieht sich eine Leine mit unzähligen Fotos aus dem vorigen Spätherbst und Winter durch die Grünanlage am Roßlaer Marienstift. „So wie ein Mensch ein Gedächtnis hat, so haben auch Einrichtungen gute und schwere Zeiten hinter sich“, sagt Markus Gormanns. Er leitet das evangelische Alters- und Pflegeheim, das im Spätherbst 2020 zu einem Corona-Hotspot in Mansfeld-Südharz wurde.