Schulklassen in Mansfeld-Südharz bekommen die Zeitung gratis in die Schule

Auch in diesem Jahr werden sich Schüler im Rahmen des Projekts Klasse 2.0 mit dem Thema Medien beschäftigen.

Sangerhausen/MZ - Am 25. April geht’s los - das Projekt Klasse 2.0 der Mitteldeutschen Zeitung geht in die nächste Runde. Vier Wochen lang werden die angemeldeten Klassen jeden Tag einen Stapel der druckfrischen Tageszeitung kostenlos in die Schule geliefert bekommen und sich neben dem Lesen mit vielen weiteren Fragen rund um Medien und ihre Nutzung beschäftigen.