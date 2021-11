Schulen in Mansfeld-Südharz erhalten Luftfilter und Messgeräte

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Der Landkreis Mansfeld-Südharz investiert in die Sicherheit der Schüler und Lehrer, die an den Schulen in Trägerschaft des Landkreises lernen und lehren. Wie Fachbereichsleiter Sven Vogler jetzt im Schul-, Sport- und Kulturausschuss des Kreistages informierte, werde mit der Installation sogenannter Corona-Ampeln in den Klassenzimmern begonnen. Sie zeigen an, wann es Zeit wird, dem Raum wieder durchzulüften.

Die technischen Geräte seien in der ersten Novemberwoche angeliefert worden. Unter anderem sei die Sekundarschule „Thomas Müntzer“ in Sangerhausen bereits mit den Corona-Ampeln ausgestattet worden. Insgesamt investiert der Landkreis mehr als 100.000 Euro in diese Messgeräte und ging damit in Vorleistung. Das Land kündigte aber eine Förderung für die Anschaffung solcher Technik an.

Auch Luftfilter werden angeschafft, kündigte Vogler an. Diese sollen in Klassenräumen zum Einsatz kommen, die schlecht zu lüften sind, weil beispielsweise die Räume direkt an einer Straße liegen. Das betreffe laut Vogler insgesamt 50 Räume an 23 Schulstandorten, für die nun Luftfilter angeschafft werden. Ende Oktober fasste der Bau- und Vergabeausschuss einen Beschluss zur Anschaffung der Filtertechnik. Die Geräte sollen im Dezember installiert werden.