Schule in Heiligenthal als „Referenzschule für kollegiales Lernen“ ausgezeichnet

Heiligenthal/MZ - Die Naturgrundschule in Heiligenthal ist erneut als „Referenzschule für kollegiales Lernen“ ausgezeichnet worden. Das Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt („Lisa“) berief die Schule hierzu für die Jahre 2021 bis 2023. Zuvor war die Einrichtung bereits in den Jahren 2017 bis 2020 Referenzschule. „Ich war selbst überrascht und hab mich ganz dolle gefreut“, sagte Schulleiterin Anika Rockmann gegenüber der MZ. In der vergangenen Woche sei das Schild, das die Bildungseinrichtung künftig als Referenzschule kennzeichnen soll, in Heiligenthal übergeben worden.

Mit dem Status „Referenzschule für kollegiales Lernen“ zeichnet das „Lisa“ Schulen mit guter Entwicklung und innovativen Konzepten aus. Motto des Programms ist „Abgucken erwünscht“ - denn die entsprechenden Einrichtungen sollen Vorbild für andere Schulen sein. Referenzschulen öffnen ihre Türen und bieten regelmäßige Fortbildungen an, damit sich Lehrerinnen und Lehrer von anderen Einrichtungen mit den Vertretern austauschen und sich für die eigene Schule inspirieren lassen können.

Einrichtung in Heiligenthal auch als „Gesunde Schule“ zertifiziert

Bereits in der Vergangenheit hatten so in Heiligenthal immer wieder Fortbildungen stattgefunden, bei denen das besondere Schulkonzept vorgestellt worden ist. Schulleiter und Lehrer aus Sachsen-Anhalt, aber auch aus angrenzenden Bundesländern, waren in Heiligenthal zu Gast. Dass diese Fortbildungen und der Austausch nun auch in Zukunft stattfinden vor Ort stattfinden können, freut Schulleiterin Rockmann. Sie betont, dass an ihrer Schule ein praxis- und handlungsorientierter Unterrichtsansatz inmitten der Natur existiere. Die Naturgrundschule arbeitet zudem mit einem inklusiven und jahrgangsübergreifenden Konzept.

Erst im Vorjahr war die Einrichtung in Heiligenthal darüber hinaus von der Landesvereinigung für Gesundheit (LVG) aus Magdeburg als „Gesunde Schule“ zertifiziert worden.