Schmid-Schacht braucht Hilfe - Mitglieder in Helbra suchen Unterstützung

Schmid-Schacht in Helbra

Helbra/MZ - Der Förderverein Schmid-Schacht Helbra benötigt personelle Hilfe. Die Stelle des Bundesfreiwilligen soll neu besetzt werden. „Unser bisheriger Bufdi hat eine Arbeit gefunden und wurde von einer Firma eingestellt“, erklärt Vereinsvorsitzender Harald Henke die aktuelle Situation. Bereits seit dem Sommer müssen die Mitglieder ohne die Unterstützung auskommen.

Sie würden sich freuen, wenn sich jemand angesprochen fühlt und die Bufdi-Stelle neu besetzt werden kann. Vielleicht habe ein rüstiger Rentner oder jemand anderes Interesse, mit seinem Einsatz die ehrenamtliche Arbeit des Vereins zu unterstützen. Die Einsatzmöglichkeiten auf dem Vereinsgelände sind vielfältig. So sollte der Bufdi auf Ordnung und Sauberkeit auf dem Vereinsgelände achten und am besten auch handwerkliches Geschick mitbringen.

Für die Vereinsmitglieder wäre es aber auch eine große Hilfe, wenn jemand für zwei bis drei Tage in der Woche Gäste auf dem Gelände empfangen und ihnen das Vereinsgelände mit seiner Ausstellung rund um das Berg- und Hüttenwesen in der Region zeigen könnte, wie Henke erzählt.

Auf dem Vereinsgelände gibt es viel zu entdecken. Dort steht beispielsweise der wiederaufgebaute Originale Kupferschmelzofen der früheren Rohhütte Helbra. Ein Hingucker ist auch die große Bergmannsfigur, die schon bei der Anfahrt zum Vereinsgelände am Ortseingang gut zu erkennen ist. Und es soll noch mehr entstehen. Erst kürzlich hatten die Mitglieder eine Mini-Gartenbahn von einer Privatperson aus Bayern gekauft und in das Mansfelder Land gebracht. Sie soll in Zukunft Kinder zum Mitfahren einladen.

Wer sich vom Hilferuf angesprochen fühlt und Kontakt wegen der neu zu besetzenden Bufdi-Stelle mit dem Förderverein aufnehmen möchte, kann ab sofort entweder eine E-Mail senden oder zum Telefon greifen.

Kontakt per E-Mail unter schacht@erlebnisweltkupfer.de oder per Telefon unter der Rufnummer 0151/74 36 41 77.