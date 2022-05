Schließen die Türen an der Siersleber Grundschule für immer?

Grundschule in Siersleben: Schüler, Lehrer und Eltern verabschieden sich am letzten Schultag vor den Sommerferien. Der Ortsbürgermeister hegt aber noch Hoffnungen.

Ein letztes Ständchen für die Grundschule in Siersleben. Alle 32 Mädchen und Jungen verlassen die Grundschule. Sie wird geschlossen.

Siersleben/MZ - Sandra Sommer konnte schließlich die Tränen nicht mehr zurückhalten, als sie von Schulleiterin Christine Dolch nach vorn gerufen wurde. Sie war Bufdi an der Siersleber Grundschule und arbeitete schließlich über ein Jahr lang ehrenamtlich dort. „Sind doch nur zwei Minuten Fußweg“, sagt sie, als ob das alles auf einmal erklären würde - ihre Verbundenheit mit der Grundschule und ihre Traurigkeit darüber, dass sich am Mittwoch die Schultüren in ihrem Heimatort wohl für immer schlossen.