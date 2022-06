Schlammmassen auf den Straßen: Wer ist für die Straßengräben verantwortlich?

Gräben reichen teils gar nicht aus Wer haftet nach Unwettern für den Schlamm auf den Straßen in Mansfeld-Südharz?

Sangerhausen/MZ - Wenn es so stark wie am vorigen Sonntag regnet, wird so manches Mal Schlamm auf die Landesstraße zwischen Wickerode und Kleinleinungen gespült. Kein Einzelfall, wie Sprecher Uwe Gajowski von der Kreisverwaltung Mansfeld-Südharz bestätigt: „Verschlammungen nach Starkregen nehmen gerade bei uns im Landkreis erheblich zu.“ Jedes Jahr müssten mehrfach Straßen gesperrt werden, weil Schlamm, Hangabrutsche und Überflutungen auftreten.