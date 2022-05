Sanierung der maroden Brücke: Fährt Weihnachten bereits der erste Zug nach Stolberg?

An der Bahnstrecke zwischen Rottleberode und Stolberg haben Mitarbeiter der Warnetalbahn bereits Vorarbeiten für die anstehende Brückenreparatur durchgeführt. Sie machen das in ihrer Freizeit ehrenamtlich. Auch Geschäftsführer Kai Edelmann (rechts) packte beim Ausbau der Gleise mit an.

(Foto: Jürgen Lukaschek)