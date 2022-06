Sangerhäuser DRK-Kreisverband erwartet 100 Erwachsene und Kinder

Sangerhausen/MZ - An diesem Donnerstag werden die ersten Geflüchteten aus der Ukraine im „Kyffhäuserblick“ in Sangerhausen eintreffen. „Sie sind bisher in der Glück-Auf-Halle in Eisleben untergebracht“, sagt Fachbereichsleiter Sven Vogler von der Kreisverwaltung Mansfeld-Südharz. Der Sangerhäuser Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat in zwei Etagen des Seniorenzentrums, die über einen separaten Zugang verfügen, Zimmer vorbereitet und am Mittwoch symbolisch an den Landkreis übergeben. „40 Erwachsene mit Kindern können wir hier unterbringen“, sagt der DRK-Vorstandsvorsitzende Andreas Claus.

