Rudolf Breitscheid - Wer war der Namenspatron so vieler Straßen in Mansfeld-Südharz?

Sangerhausen/MZ - Rudolf Breitscheid ist als Namensgeber für Straßen und Plätze vor allem in Ostdeutschland beliebt. Allein in Mansfeld-Südharz gibt es sechs Straßen, die seinen Namen tragen. Damit dürfte er in dieser Kategorie an der Spitze liegen. In Eisleben, Hettstedt, Siersleben, Sandersleben, Unterröblingen, Tilleda oder auch Erdeborn gibt es Straßen oder Siedlungen, deren Namen sich auf Breitscheid beziehen.