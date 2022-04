Rückstand durch Eigentor: SV Kelbra erringt gegen Gardelegen nicht den erhofften Sieg

Warum das Spiel der Kelbraer gegen Gardelegen am Ende doch eine sehr traurige Angelegenheit war.

Kelbra/MZ - Nein, so richtig Grund zur Freude hatten die Fußballer des SV Kelbra und ihre Fans am Sonnabendnachmittag nicht wirklich. Und das gleich aus zweierlei Gründen. Zum einen herrscht im Verein noch immer tiefe Trauer nach dem so plötzlichen Tod von Swen Steinberg. Vor dem Anstoß der Verbandsliga-Partie gegen den SV Gardelegen gedachten Spieler, Offizielle und Fans beider Mannschaften dem verstorbenen „Guten Geist des Vereins“ mit einer Trauerminute, zudem spielten die Kelbraer mit Trauerflor.