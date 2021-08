Rottleberode wechselt zum Wasserverband Südharz - jedoch nur unter mehreren Bedingungen

Rottleberode/MZ - Für die künftige Abwasserentsorgung von Rottleberode zeichnet sich ein Kompromiss zwischen der Gemeinde Südharz und dem Wasserverband Südharz ab: Der Ortschaftsrat hat jetzt grundsätzlich zugestimmt, diese Aufgabe dem Zweckverband zu übertragen, wie Ortsbürgermeisterin Helga Rummel (Bürgervertretung Rottleberode) sagt. „Es gibt einige Punkte, die im Interesse unseres Ortes bei den Verhandlungen berücksichtigt werden müssen.“

Diskussion um die unterschiedlichen Gebühren

Hintergrund ist, dass das Land Sachsen-Anhalt seit Jahren darauf drängt, größere Zweckverbände in Sachsen-Anhalt zu bilden. Unter anderem hat es dem Wasserverband Südharz für umfangreiche Investitionen im Abwasserbereich neun Millionen Euro Fördermittel übergeben beziehungsweise in Aussicht gestellt. Doch daran knüpft das Land Bedingungen: Der Verband soll die Trinkwasserversorgung von Uftrungen sowie die Abwasserentsorgung von Agnesdorf/Questenberg, Rottleberode und Stolberg übernehmen.

Dieses Vorgehen sorgte in den genannten Orten für erheblichen Frust, lagen doch der Uftrunger Wasserpreis und die Abwassergebühren in den vier Ortsteilen unter denen des Verbands. Doch andererseits wäre die Gemeinde Südharz nicht in der Lage gewesen, wie Bürgermeister Ralf Rettig (parteilos) mehrfach erläuterte, das Problem der Abwasserentsorgung für Agnesdorf und Questenberg in nächster Zeit zu lösen. Allein dafür werden Kosten von fast drei Millionen Euro veranschlagt. Nach langem Abwägen durch Questenbergs Ortschaftsrat hat der Gemeinderat diese Aufgabe zu Beginn dieses Jahres dem Verband übertragen. Nun muss der Verband den Kraftakt stemmen.

Satzungsänderung beim Abwasserzweckverband angestrebt

Auch in Uftrungen zeichnet sich wachsende Zustimmung ab, die Trinkwasserversorgung dem Verband zu übertragen, zumal es Probleme mit dem Ortsnetz gibt und Kompromisse mit dem Verband als möglich erscheinen. Allerdings hat die Verbandsversammlung zuletzt intern darüber beraten und grundsätzliche Beschlüsse auf die nächste Sitzung vertagt - auf Antrag von Uftrungens Ortsbürgermeister Peter Kohl (Uftrunger Liste), der auch die Gemeinde in der Verbandsversammlung vertritt.

Wie Rottleberodes Ortsbürgermeisterin Rummel betont, vertrete der Ortschaftsrat ähnliche Positionen wie der Nachbarort Uftrungen. „Es müsste für eine Übergangszeit getrennte Beitrags- und Gebührengebiete geben.“ Vor allem, weil die bisherigen Beiträge und Gebühren deutlich niedriger sind als beim Verband. Wie hoch aber die Schmutzwassergebühren in Rottleberode im Zeitraum 2020 bis 2022 tatsächlich ausfallen werden, ist zurzeit noch offen. Die überfällige Kalkulation durch die Gemeinde ist noch nicht abgeschlossen. „Außerdem“, sagt Rummel, „wäre ein finanzieller Ausgleich an die Gemeinde zu zahlen“, wenn der Verband die Rottleberöder Abwasseranlagen übernimmt.

Zusätzlich steht eine Satzungsänderung des Verbands im Raum, um die Stimmenverhältnisse den tatsächlichen Einwohnerzahlen anzupassen. Bisher erhält die Stadt Sangerhausen automatisch die Hälfte aller Stimmen, obwohl sie inzwischen weniger Einwohner als die übrigen Kommunen hat.