Rottleberode wechselt zum Wasserverband Südharz

Rottleberode/MZ - Südharz will zum Jahreswechsel die Abwasserbeseitigung von Rottleberode dem Wasserverband Südharz übertragen. „Der Gemeinderat hat es mit deutlicher Mehrheit beschlossen“, sagt der stellvertretende Bürgermeister Lars Wiechert. Zur Verbandsversammlung am 12. November steht das ebenfalls auf der Tagesordnung.

Rottleberöder Ortschaftsrat hat Bedingungen

Einzelheiten soll ein separater Vertrag regeln, den beide Seiten später beschließen. Das birgt Zündstoff. Denn der Rottleberöder Ortschaftsrat hat Bedingungen aufgelistet, die nicht allen Verbandsräten gefallen könnten. So sollen für Rottleberode übergangsweise für 2022 bis 2024 separate Abwassergebühren gelten und niedriger sein dürfen als im übrigen Verbandsgebiet, aber nicht darüber liegen. Zurzeit bezahlen die Rottleberöder 7,06 Euro je Hausanschlusseine als monatliche Grundgebühr und 1,40 Euro je Kubikmeter als Einleitgebühr - deutlich weniger als im Verband. Neue Gebühren werden zurzeit für den Verband und Rottleberode kalkuliert.

Schwieriger dürfte die künftige Stimmenverteilung im Verband auszuhandeln sein. Bisher erhält die Stadt Sangerhausen so viele Stimmen wie alle übrigen Verbandsmitglieder zusammen. Nach dem Willen von Rottleberode und Südharz soll künftig nur noch die Einwohnerzahl zugrunde liegen: „Die gesonderte Regelung bezüglich der Stadt Sangerhausen ist zu streichen.“

Trinkwasserversorgung von Uftrungen noch nicht geklärt

Während das in der Verbandsversammlung zu klären ist, hat Rottleberode auch eine Forderung an die Gemeinde: Der Kaufpreis, den der Verband für sämtliche Rottleberöder Abwasseranlagen zahlen wird, soll „bestenfalls komplett und schnellstmöglich wieder in die Infrastruktur der Ortschaft Rottleberode“ investiert werden. „Wenn das Geld in die Kindertagesstätte fließt oder eine marode Brücke repariert wird, wäre auch der Gemeinde geholfen“, sagt Ortsbürgermeisterin Helga Rummel (Bürgervertretung Rottleberode). Außerdem sei zu klären, ob der Verband Personal übernimmt oder einen Ausgleich zahlt.

Mit der Übernahme der Abwasserbeseitigung für Rottleberode erfüllt der Wasserverband eine Auflage des Landes Sachsen-Anhalt. Um gewährte Fördermittel zu behalten oder weitere zu bekommen, soll der Verband die Abwasserbeseitigung für Rottleberode übernehmen. Gleiches fordert das Land für die Trinkwasserversorgung von Uftrungen und die Abwasserentsorgung von Stolberg; hierzu ist aber noch nichts entschieden. Für Agnesdorf und Questenberg hat der Verband schon ab diesem Jahr die gleichermaßen geforderte Entsorgung übernommen.