Rottleberode: Martha und Reinhold Siebold sind seit 70 Jahren verheiratet

„Über unsere Ehe ist doch schon alles geschrieben worden. Alle wissen bereits, dass wir uns vor 72 Jahren beim Tanz kennengelernt haben“, sagt Reinhold Siebold (92) verschmitzt. Schließlich feierten er und seine Frau Martha (91) bereits die Diamantene und die Eiserne Hochzeit und nun als allererstes Rottleberöder Paar die Gnadenhochzeit. 70 gemeinsame Jahre. Das lässt nun aber selbst Reinhold Siebold ehrfürchtig werden. Dabei hat er es als Stadtführer und Chronist oft mit beeindruckenden Geschichtszahlen zu tun. Aber die 70 Ehejahre wiederum sind selbst miterlebte Geschichte.

In der gemütlichen Stube in Marthas Elternhaus am warm bullernden Kachelofen berichtet Reinhold Siebold über die grüne Hochzeit am 4. November 1950, als Haus, Hof und Garten üppig mit Tannengrün geschmückt waren und der Bräutigam gerade die letzten Scherben des Polterabends mit dem Handwagen fortgefahren hatte. Es entspricht einer alten Tradition, dass die Hochzeit im Haus der Braut gefeiert wird, sagt er. Die Gäste hatte das Brautpaar persönlich eingeladen, war dazu von Haus zu Haus gegangen. Und auch vor der Hochzeit gab es einiges vorzubereiten.



Beerenwein und Schlachteschwein für die Trauung vor 70 Jahren

Es waren ja die Nachkriegsjahre. Beerenwein wurde angesetzt, Schachtschnaps stand bereit und auch das Schlachteschwein musste für den Braten herhalten. Um Butter und Mehl von den Bauern zu bekommen, half das Brautpaar beim Rüben verziehen und beim Kartoffellesen. In schwarzen Anzügen oder im Gehrock mit Zylinder erschienen die Herren zum Fest und die Damen in langen Kleidern. Der Dorffotograf war schließlich bestellt worden. Ein langer Brautzug setzte sich dann durch den ganzen Ort zur Trauung in Bewegung. Auch hier war streng geregelt, wer an welcher Stelle zu gehen hatte.

Die Rosenhochzeit 1960 fiel in bessere Jahre. Das ganze Schulhaus diente als Festsaal. Immerhin war Siebold Lehrer in Rottleberode. Der Plattenspieler lieferte die Tanzmusik für die Party. „Früh um 5 torkelten die Letzten schließlich nach Hause“, erinnern sich die beiden lachend. Die Silberhochzeit feierten Siebolds zum ersten Mal in einem Restaurant. Französischer Cognac, Krimsekt, Radeberger und Mokka wurden serviert. „Unsere Freunde, die den Bürgergarten in Stolberg übernommen hatten, wollten sich als niveauvolles Gästehaus präsentieren. Kostbares Geschirr, Silberbesteck, Tafeltücher, Stoffservietten und einheitliche Tracht für die Bedienung machten schon was her.“

Wegen Corona: Keine Feier zur Gnadenhochzeit

Besinnlich und am Kamin Rückschau haltend, so beschreibt er die Szenerie der Rosenhochzeit. Die fiel in die Wendezeit. Beide kamen hier zum Schluss, dass man sich keineswegs verstecken müsse, weil man sein Leben im Osten der Republik gelebt habe.

Die Goldene Hochzeit und die Diamantene Hochzeit sowie die Eiserne Hochzeit seien in die Zeit des Kennenlernens fremder Länder und Kulturen gefallen, so. Das Paar erkundete das europäische Ausland, war in Indien und China und Afrika. Das habe sich dann auf die Menüwahl zu den Jubiläen widergespiegelt. Und auch die Anzugsordnung veränderte sich. Die Jugend erschien immer legerer zu den Feiern. Und statt der Haushaltsgegenstände wurden mehr Gutscheine verschenkt.

Mit dem Beginn der Periode des Alterns beschreibt Siebold die Steinerne Hochzeit. Beide waren das schon über 90. Die ersten Wehwehchen waren zu überstehen. Und nun? Die Gnadenhochzeit fällt mitten in die Corona-Pandemie. Die Einladungen waren verschickt. Die Unterkünfte gebucht. Und dann musste alles abgesagt und die Glückwünsche am Gartentor entgegengenommen werden. Die Feier hole man auf jeden Fall nach, kündigten die Jubilare schon jetzt an und hoffen, auch zur Kronjuwelenhochzeit noch einladen zu können. „Na, das ist doch nicht mehr lang“, meint Martha Siebold zuversichtlich zu ihrem Ehemann. (mz)