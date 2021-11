Roßlaer Kinder und Jugendliche bauen Häuschen für Igel

Roßla/MZ - Je kühler das Wetter in den nächsten Tagen und Wochen wird, desto mehr dürfte die Spannung steigen - zumindest bei den neun Mädchen und Jungen, die im grünen Klassenzimmer des Biosphärenreservats Igelhäuser gebaut haben und nun hoffen, dass stachlige Vierbeiner das Angebot annehmen.

Schon im Vorfeld hatte Karsten Kühne mit handwerklichem Geschick Bausätze aus Holz vorbereitet, die die Mädchen und Jungen nun zusammenbauen konnten. Unter Anleitung, versteht sich. Und dabei blieb es nicht, denn nebenbei konnten die Kinder und Jugendlichen viel über die Igel, ihre Lebensweise und auch darüber erfahren, warum Igel gefährdet sind und wie man ihnen helfen kann. Mit Angela Windrich stand eine Expertin zur Verfügung, die eine Auffangstation für Igel aufgebaut und schon mehr als 300 Tiere darin aufgenommen hat. Sie gab den Teilnehmern des Workshops ihre Erfahrungen aus der Igelpflege weiter, aber auch Hinweise zum artgerechten Umgang und wie man im eigenen Umfeld Igeln helfen kann, beispielsweise zu Hause im Garten.

Sie beantwortete viele Fragen und hatte, was die Kinder besonders beeindruckte, sogar einige Igeljunge mitgebracht, die bei ihr in der Igelstation abgegeben worden waren. Sie werden dort gepflegt und aufgepäppelt und können, wenn sie kräftig genug sind, in diesem Jahr bei Angela Windrich auch ihren Winterschlaf halten. Die neun Igelhäuser, die sich die Kinder gebaut haben, durften sie mitnehmen. Die übrigen Exemplare stehen nun der Igelstation Kelbra zur Verfügung, um weiteren stachligen Vierbeinern Unterschlupf zu bieten.