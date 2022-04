Roßla feiert bei 1025-Jahr-Feier nicht nur sich selbst, sondern vor allem seine engagierten Einwohner

Rossla/MZ - Große Spruchbänder wiesen seit Wochen darauf hin: Das vergangene Wochenende war ein ganz besonderes für Roßla. Ist der am 15. September 996 erstmals urkundlich erwähnte Ort doch nun 1025 Jahre alt. Das wurde drei Tage lang am Schloss gefeiert. Neben einer Kirmes mit neuen Schaustellern lockten eine ganze Reihe andere Veranstaltungen die Menschen auf den Platz an dem historischen Gebäude.