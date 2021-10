Romonta Stedten und der MSV Eisleben kassieren bittere Niederlagen

Eisleben/MZ - Eintracht Lüttchendorf bleibt in der Fußball-Landesliga Staffel Süd auf Kurs, der MSV Eisleben und Romonta Stedten kassierten dagegen am neunten Spieltag bittere Niederlagen. Vor über 160 Zuschauern mühten sich die Lüttchendorfer am Freitagabend zu einem 3:2 gegen Naumburg. Dabei liefen die Gastgeber zunächst einem 0:1- und dann einem 1:2-Rückstand hinterher. Für den 1:1-Ausgleich sorgte Christian Schuster mit seinem schon sechsten Saisontreffer.

Dann drehte Patrick Neigenfink innerhalb einer Minute das Spiel. In der 51. Minute traf er zum 2:2, kurz darauf gelang ihm das 3:2, das gleichbedeutend mit dem Siegtreffer für die Eintracht war.

Romonta Stedten unterliegt bei Eintracht Emseloh

Eine überraschende Niederlage hat sich der MSV Eisleben am Sonnabend beim FSV Rot-Weiß Alsleben eingehandelt. Beim bisher sieglosen Tabellen-Schlusslicht verlor die ohne ihren nach einer Roten Karte gesperrten Mannschaftskapitän Christian Bloßfeld angetretene Elf aus der Lutherstadt knapp 0:1. Vor 80 Zuschauern erzielte Toni-Raik Röber in der 78. Minute den alles entscheidenden Treffer in der Partie. Damit stehen für den MSV jeweils drei Siege, Unentschieden und Niederlagen zu Buche.

Die zweite Niederlage in Folge hat Romonta Stedten kassiert. Nach dem 1:2 im Kreisderby gegen Eintracht Emseloh verlor die Mannschaft nun am Freitagabend vor 115 Zuschauern bei Blau-Weiß Brachstedt 0:2. Das Spiel war dabei schon nach einer Viertelstunde gelaufen. Zu diesem Zeitpunkt hatten David Reza und Thomas Brandt Gästeschlussmann Dominique Langer bereits zweimal überwunden. Am Sonnabend trifft Romonta im Derby auf Lüttchendorf, der MSV Eisleben erwartet Spitzenreiter Emseloh.