Romonta Amsdorf verliert gegen den SC Bernburg

Amsdorf/MZ - Knapp 70 Minuten waren am Sonnabend im Punktspiel der Fußball-Verbandsliga Staffel Süd zwischen Romonta Amsdorf und dem SC Bernburg gespielt, da tauchte Alexander Gründler urplötzlich frei vor Bernburgs Schlussmann Jonas Donath auf. Der Gästekeeper warf sich auf den Ball - und erwischte Amsdorfs Torjäger am Fuß. Der Pfiff von Schiedsrichter Daniel Feist blieb aus, das Spiel lief weiter.

Es war die vielleicht spielentscheidende Szene der Partie, die lediglich 38 Zuschauer verfolgten. „Aus meiner Sicht war es kein Elfmeter, wir gehen bei den ach dem Ball“, so die Auslegung der Szene durch Donath. Amsdorfs Trainer Farih Kadic sah das ganz anders. „Beide Hände sind am Mann, klarer Elfmeter“, beschwerte er sich schon während des Spiels beim Schiedsrichter-Assistenten. Und fügte nach der Partie hinzu: „Auf unserem Video ist klar zu erkennen, dass es ein Elfmeter ist. Aber kein Vorwurf an den Schiedsrichter. Er hätte uns zwei Elfmeter geben müssen, hat das aber nicht getan. Auch Schiedsrichter machen Fehler, ansonsten hat er wirklich sehr gut gepfiffen.“

Tor durch Hinrichsmeyer in der 79. Minute

Knappe zehn Minuten darauf lag der Ball dann wirklich im Tor. Allerdings im Gehäuse der Amsdorfer. Nach einer weiten Eingabe stand der Bernburger Leo Hinrichsmeyer völlig blank und bugsierte die Kugel mit einem akrobatischen Sprung gekonnt in die Maschen. Sein 1:0, erzielt in der 79. Minute blieb der einzige Treffer der Partie.

Zu diesem Zeitpunkt war für Alexander Gründler schon Feierabend. Er mühte sich, kämpfte und versuchte alles - allein das letzte Quäntchen Glück und vor allem die nötige Präzision fehlte. Und wenn dann wirklich einmal ein Ball auf das Gäste-Tor kam, war eben Bernburgs Keeper Jonas Donath zur Stelle. Mit vier sehr guten Paraden trug er maßgeblich zum Punktgewinn seiner Mannschaft bei.

So sehr sich die Amsdorfer auch mühten, ein Durchkommen gab es für sie gegen Bernburg nicht. ( Foto: Ralf Kandel)

Amsdorf seit sechs Spielen sieglos

Die Amsdorfer dagegen standen wieder einmal mit leeren Händen da. Nach einer schwachen ersten Halbzeit spielten sie nach dem Wechsel gut. Aber eben nicht gut genug, um die Serie der Sieglosigkeit zu beenden. Mittlerweile sind es sechs Begegnungen, in denen die Amsdorfer einem Dreier vergeblich nachlaufen. Der anvisierte Platz in der Meisterrunde ist derzeit arg weit weg. Mittlerweile sind es schon vier Punkte, die die auf Rang sieben platzierten Amsdorfer von der Teilnahme an der Meisterrunde trennen.

Entsprechend enttäuscht war Trainer Farih Kadic. Nach dem Spiel nahm er mit der gesamten Mannschaft die erste Auswertung des Bernburg-Spiels vor. Die fiel weitaus länger aus, als gewohnt. Mit Händen und Füßen redete Kadic auf sein Team ein.

Trainer Kadic auf Ursachenforschung

Auch für den MZ-Reporter nahm sich der Coach nach dem Spiel Zeit. „Wir müssen endlich Tore schießen. Wir nutzen unsere Chancen nicht“, sagt er. Und mit Blick auf den Gegentreffer weiter: „Wir werden dann auch noch bestraft. Das Tor war von Hinrichsmeyer natürlich perfekt gemacht. Aber die Flanke war einfach nur in den Strafraum geschlagen und ist dann bei ihm gelandet. Am Ende hat es ganz einfach für uns nicht gereicht. Nach der schwachen ersten Halbzeit haben wir gut gespielt, aber eben nicht ins Tor getroffen.“ Ob die Amsdorfer noch die Kurve bekommen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.